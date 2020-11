Insegnante positiva, lezioni sospese.

Sospese le lezioni della classe IB della scuola secondaria di San Teodoro a partire da martedì 24 novembre. Questa la decisione presa dalla sindaco, Rita Deretta, in seguito alla comunicazione della positività al Covid 19 di uno degli insegnanti di tale classe sottopostosi ad un tampone in uno studio privato.

Intanto proseguirà, sempre nella giornata di domani, lo screening sugli allievi della classe IB della scuola primaria le ci lezioni sono state sospese in via precauzionale la scorsa settimana. Screening che è in fase di predisposizione anche per gli alunni della classe della scuola secondaria così da poterne pianificare la riapertura.

