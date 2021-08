Denunciato un 19enne.

Era fuggito senza prestare soccorso dopo un’incidente a San Teodoro. Protagonista della vicenda M.G. un reggiano di 19 anni che è stato denunciato dai carabinieri.

Il giovane, al volante della propria auto, si è scontrato contro un’altra persona alla guida di un monopattino causandole diverse contusioni. Il giovane ha proseguito senza fermarsi e prestare assistenza e per questo motivo è stato deferito in stato di libertà per omissione di soccorso.

