Guasto alla condotta dell’acqua, disagi a San Teodoro e Budoni

Lavori in corso per il riavvio dell’impianto Abbanoa.

Interrotta l’alimentazione del potabilizzatore di Lu Fraili a San Teodoroe previsti c ali di portata anche al potabilizzatore di Budoni centro. Questa mattina l’impianto di potabilizzazione di Budoni centro è rimasto disalimentato a causa di un guasto nelle condotte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale che fornisce l’acqua grezza da trattare nell’impianto di Abbanoa. I tecnici del Gestore si sono immediatamente attivati per effettuare le manovre in rete necessari a far fronte alla temporanea sospensione della produzione di acqua potabile.

Grazie agli interventi effettuati l’erogazione all’utenza è attualmente garantita dalle scorte disponibili nel serbatoio di Citai. Eventuali cali di pressione e interruzioni idriche potrebbero verificarsi qualora l’interventi di riparazione da parte del Consorzio di Bonifica dovessero essere conclusi in ritardo rispetto a quanto preventivato.

Sempre nella giornata di oggi il Consorzio di Bonifica ha sospeso la fornitura al potabilizzatore di Budoni centro a causa degli alti prelievi nelle condotte per l’irrigazione dei campi. Il disservizio è stato eliminato e attualmente l’impianto di Abbanoa ha ripreso a funzionare a pieno regime. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

