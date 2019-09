L’ultimo libro della scrittrice Manuela Ricci.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo “Un amore proibito”. Un esordio dal successo inatteso, che è presto diventato una trilogia che racchiude cinque volumi. Dal giugno 2018 al 2019 ha dato vita alla serie The Bruins, romance sport incentrata sul football americano. In una anno su Amazon ha venduto oltre 15mila copie. Durante la stesura di questi romanzi, ha trovato il tempo per il suo primo dark romance, Temptation e per la serie Romance Hate – Love.

E adesso ha dato alle “stampe” un nuovo Romance Sport, Off Side Love 2, “che spera possa segnare il punto partita nel vostro cuore”. In nemmeno tre anni la vita di Manuela Ricci è completamente cambiata. Metà sarda e metà romana, 35 anni, vive a San Teodoro ed è mamma di un bambino di nove anni. Da quando ha pubblicato il suo primo libro, nel 2017, non si è più fermata, diventando tra le autrici più conosciute ed affermate del selfpublishing.

Trascorre le giornate a dar vita ai suoi romanzi fra una tazza di caffè e una manciata di marshmallow. “Ma il mio desiderio più grande è quello di trasferirmi negli Stati Uniti, in una casa sulla spiaggia con la vista spettacolare dell’Oceano Pacifico e invecchiare con una tastiera fra le mani”, confida.

La sua ultima fatica, Off Side Love 2, si sta confermando tra i romanzi più venduti online, con oltre mille download in meno di 24 ore. Si aspettava un successo del genere? “Devo ammettere che è stata una sorpresa. Ogni romanzo che si scrive è una sfida e non è mai detto che se quello precedente sia piaciuto, anche il prossimo debba essere un successo”, risponde la scrittrice.

Un ritmo di produzione davvero importante. Manuela riesce a pubblicare quasi un romanzo al mese. Un esercizio di metodo e di grande organizzazione. “Essendo un’autrice self faccio tutto da sola, dall’editing, all’impaginazione, alla scelta delle copertine, che devono rappresentare al meglio il romanzo, alla pubblicità sui vari social. Il sostegno della mia famiglia, di mio figlio, insieme a quello del mio compagno, Ivano, è fondamentale per me, perché alle volte devo per forza togliere del tempo a loro per potermi concentrare sul mio lavoro”, spiega.

