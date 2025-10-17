San Teodoro dice addio a Maria Domenica, aveva solo 57 anni

Addio a Maria Domenica Zirottu.

San Teodoro è in lutto per la scomparsa di Maria Domenica Zirottu. È volata via a soli 57 anni, a causa di una malattia, lasciando nel dolore tanti suoi amici e conoscenti. La donna era molto conosciuta a San Teodoro, ma anche in alcuni comuni vicini, tra cui Olbia.

Maria Domenica, conosciuta semplicemente come Domenica, era voluta tanto bene nel paese e sono tantissimi quelli che hanno dato l’ultimo saluto alla 57enne, ricordata come una donna solare, buona e spirito libero. “Che dispiacere quante serate passate a ballare, vola alta Dome”, la saluta così una delle sue tante amiche. Il funerale della donna si terrà domani, sabato 18 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio di Straula, partendo dall’ospedale civile di Sassari.

