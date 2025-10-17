Gattini abbandonati vegliano la mamma uccisa, choc a Olbia

Due gattini salvati a Olbia.

Una scena straziante a Olbia, dove due gattini hanno vegliato per ore sul corpo della mamma morta, probabilmente investita da un’auto. Questa storia commuovente è stata raccontata dai volontari della Lida suo social, che si sono presi cura dei micini, che sono rimasti senza la loro madre. I piccoli sono stati trovati ieri, 16 ottobre, sopra la loro mamma.

”È un’immagine che ci spezza il cuore e mette in evidenza una realtà che purtroppo è diventata comune: quella del randagismo e dell’abbandono degli animali. Arrivare a situazioni del genere è il risultato di un fenomeno complesso, che coinvolge fattori socioculturali, economici e soprattutto, la mancanza di responsabilità da parte di chi possiede animali. Ogni anno migliaia di gatti e cani vengono lasciati a vagabondare, esposti a incertezze e pericoli, dal traffico stradale ai predatori, dalla mancanza di cibo e riparo, alle malattie. Per questi piccoli il mondo esterno è un luogo ostile e spaventoso, dove la sopravvivenza è una lotta quotidiana”, raccontano i volontari di Olbia nella loro pagina social.

I gattino sono stati salvati e portati al rifugio. ”Ora entrambi sono al sicuro, ma sono stati privati del calore e della protezione della loro mamma. Sono creature indifese, bisognose di amore e cura, e noi non possiamo voltare le spalle a chi ha bisogno di noi. La loro storia è una testimonianza della necessità di un cambio di mentalità collettiva riguardo al randagismo. È fondamentale adottare e sterilizzare gli animali, per prevenire la nascita di ulteriori cuccioli che potrebbero affrontare un destino simile. Dobbiamo lavorare insieme per educare e sensibilizzare la comunità sulla responsabilità che comporta avere un animale domestico, affinché situazioni come quella di oggi possano diventare sempre più rare”, concludono i volontari della Lida.

FOTO: Lida Olbia.

