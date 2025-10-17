Gli eventi del weekend
Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.
A Olbia ritorna il torneo di tennis Challenger 125
Il rinomato club olbiese TC Terranova ospita una manifestazione ATP Challenger 125.
Posizionato in una settimana strategica, scelta su richiesta dell’ATP, l’Olbia Challenger si gioca su campi in greenset ed avrà un ruolo determinante nella corsa per un posto all’Australian Open.
Un evento a Olbia per sostenere la scienza
Il 17 ottobre alle ore 17:00, l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda ospita un evento molto importante: un appuntamento con una storia potente e un’occasione concreta per sostenere la scienza.
La 3°edizione del Festival dell’Aerospazio a Olbia
Il Festival dell’Aerospazio è l’appuntamento dedicato alle grandi tematiche dell’aerospazio, organizzato da ASTEC e diretto da Marilisa Pischedda. Dal 16 al 18 ottobre presso il Museo Archeologico di Olbia.
Il Campionato Mondiale di Aquabike a Olbia
Le moto d’acqua più veloci del mondo tornano a infiammare le acque di Olbia per il Gran Premio d’Italia del Campionato Mondiale UIM ABP Aquabike.
La WalkForTheCure: la passeggiata solidale a Olbia
Torna anche quest’anno la WalkForTheCure di Olbia. Sabato 18ottobre, unisciti a noi per colorare di rosa le vie di Olbia! Il Mater Olbia Hospital e Komen Italia , con il patrocinio del Comune di Olbia, ti invitano a partecipare alla passeggiata solidale dedicata alla salute e alla prevenzione femminile.
Nuovo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie a Olbia
Ecco un nuovo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie “Mamma, papà, andiamo a Teatro!” all’interno di SUENTU LAB! Sabato 18 ottobre, alle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo di burattini LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TIROVINA.