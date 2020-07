Il mercatino serale Coclearia.

La passeggiata a San Teodoro ha adesso tutto un altro sapore. Da mercoledì 8 luglio ha riaperto il mercatino serale Coclearia che insieme alle già presenti bancarelle di Arti e mestieri animano il centro del paese e le viuzze circostanti creando una piacevole passeggiata tra stand artigianali, bigiotteria, sfiziosa oggettistica varia e localini.

Gli stand si diramano per tutto il centro e comprende via Sardegna, dall’incrocio con via Rinaggiu, proseguendo con via dei Gerani, fino all’incrocio Via Asfodeli. Via dei Gerani, largo dei Platani e Piazza Gallura. Via del Tirreno, sino incrocio con via S.Satta, largo Emilio Lussu, via Don Gavino Pes, via Gabriel e via San Francesco. Come ogni anno l’intera zona sarà area pedonale della 20.30 sino alle 2 del mattino.

Con il mercatino l’estate è ufficialmente iniziata e le vie del centro si riempiono di turisti tra gel igienizzanti e mascherine alla mano. Ancora non operative le discoteche che vanno a completare il quadretto perfetto che negli anni hanno reso San Teodoro famosa per il suo mare cristallino e per la movida notturna.

