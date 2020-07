Il compleanno di Zia Anna a Olbia.

Zia Anna compie 80 anni. La leggendaria pasticciera di Olbia conosciuta per i suoi tramezzini e i suoi gelati panna e cioccolato ha spento ieri ottanta candeline. Ben voluta e stimata da tutti, Anna Maria Varrucciu conosciuta come zia Anna è diventata negli anni un punto di riferimento per tutta la popolazione olbiese e, a suo modo, la zia di tutti.

Con il suo immancabile sorriso e gentilezza, zia Anna porta avanti da 43 anni la sua attività, tra caramelle, gelati e sfizzioserie, diventado un riferimento culinario in città anche per i suoi famosi tramezzini che hanno ”sfamato” tante generazioni.

