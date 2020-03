La messa in diretta Facebook.

Era veramente dispiaciuto don Alessandro Cossu, parroco di San Teodoro, dal dover lasciare senza la celebrazione dell’Eucarestia o momenti di preghiera comunitaria il proprio gregge. Le prescrizioni della Cei in merito al coronavirus hanno, infatti, imposto la sospensione di qualsiasi funzione in tutte le chiese italiane.

È così che dopo averci riflettuto un po’ ha deciso di utilizzare i social. Dal 10 marzo, fino a che saranno in vigore le restrizioni, don Alessandro celebrerà la messa in diretta Facebook tutte le sere alle 18 e la domenica mattina alle 11. Dal 15 marzo, inoltre, andranno in diretta Facebook anche il catechismo e gli altri momenti di preghiera.

Un modello che stanno pensando di seguire ora anche altri parroci di Olbia e della Gallura, per venire incontro alle esigenze dei fedeli, almeno di quelli più tecnologici.

(Visited 677 times, 735 visits today)