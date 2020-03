Il nuovo tendone contro il coronavirus.

Dopo quello dell’ospedale, in via Aldo Moro, all’angolo con il vecchio ospedale di Olbia, è stato allestito un nuovo tendone della Protezione civile contro il coronavirus.

La struttura servirà, anche in questo caso, per diagnosticare i casi sospetti e fungerà da primo isolamento. Dovrebbe essere operativa nelle prossime ore e si andrà a sommare a quella al nosocomio Giovanni Paolo II, in corso di sanificazione.

