Torna Motomarea il raduno a San Teodoro.

Ritorna a San Teodoro “Motomarea”, il grande raduno motociclistico, che si svolgerà il 27 e 28 maggio. Grazie al Moto Club “Terra sarda racing team”, iscritto alla Federazione ed al Coni, che ha deciso di far “ripartire” questo evento, nel paese della Gallura si terrà una grande festa.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà in Zona Artigianale in un sito del Comune di San Teodoro, grazie all’amministrazione comunale e all’Ufficio Turistico. Già da sabato mattina lungo la strada che porta al centro turistico gallurese, si potranno ammirare le luccicanti cromature dei bolidi in gruppi assortiti e di varia provenienza, isolana, nazionale e internazionale che hanno già prenotato per l’evento.

Non manchera’ il buon rock’n’roll suonato dal vivo grazie al gruppo Breakin Down di Olbia. Ci saranno inoltre diversi stand gastronomici e vari intrattenimenti e giochi e soprattutto il buon porcetto arrosto cucinato sul posto la domenica per tutti gli iscritti alla manifestazione. La “Motomarea” è aperta a tutti i tipi di moto e trike, si svolgerà in qualsiasi condizione meteo.

Chi prenota l’iscrizione all’evento entro il 20 maggio, riceverà in omaggio un fantastico gadget. Durante l’intero evento ci sarà una navetta gratuita che dal campo raduno vi porterà al centro di San Teodoro e viceversa. L’iscrizione comprende la t-shirt, spettacoli e live music, copertura assicurativa. L’incasso al netto delle spese sarà utilizzato per la creazione di una scuola di motociclismo per bambini.

