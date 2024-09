Nuotatori paralimpici in gara a San Teodoro, l’evento mondiale

I nuotatori paralimpici a San Teodoro.

Visibilità intercontinentale associata ad un movimento che leghi il territorio alla sensibilizzazione delle tematiche paralimpiche. La Sardegna continua a suscitare le attenzioni delle federazioni internazionali delle acque libere con proposte sempre più allettanti che trovano ispirazione nei luoghi incantati che l’isola del Tirreno custodisce. Non basterebbero, però, senza realtà locali lungimiranti nel concepire piani di fattibilità realistici impossibili da porre in essere se non ci fosse l’ausilio di tante altre indispensabili componenti. Ecco che il Progetto AlbatroSs, l’associazione paralimpica sassarese presieduta dallo psicologo dello Sport Manolo Cattari, per la seconda volta consecutiva è riuscita a richiamare a La Cinta di San Teodoro i nuotatori paralimpici più in voga del momento. E lo fa abbinando la Coppa del Mondo ad un’altra rassegna sportiva nazionale come i Campionati Italiani che ormai da undici edizioni hanno trovato nella Sardegna un ritrovo consolidato per far sentire a proprio agio tutti i partecipanti. Evento che ovviamente sarà disputato in concomitanza con la sfida iridata.

E di conseguenza sono arrivati puntuali apprezzamenti e aiuti da parte della World Para Swimming, il supremo organo internazionale che sovrasta il mondo delle acque libere paralimpiche, ma anche i sostegni morali e concreti da parte della Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che ha delegato alla sua costola regionale, diretta da Silvia Fioravanti (divenuta ormai una celebrità tra gli addetti ai lavori per le sue indiscusse abilità organizzative), il compito di coadiuvare l’AlbatroSs.

Per questa edizione si è deciso di alzare la posta perché dopo le gare di sabato 21 settembre, l’indomani sono pronti ad immergersi i nuotatori della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), alle prese con la fase finale di un circuito in cui la Sardegna ha contribuito organizzando la precedente tappa di Oristano.

Infine si accennava al mondo paralimpico da avvicinare al territorio in contesti differenti come il coinvolgimento di 250 alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo livello santeodoresi che in settimana si sono immedesimati nei ruoli degli atleti, simulando alcune pratiche sportive per vivere nella propria pelle l’effetto che fa saper gestire fisico e mente di una persona con disabilità. A coordinare i lavori ci ha pensato proprio lo staff diretto da Manolo Cattari che grazie al successo negli anni scorsi del Progetto Agitamus, promosso dal Cip Sardegna è riuscito a diffondere il verbo paralimpico in tante scuole dell’isola. L’esperienza scolastica ha ricevuto l’appoggio anche dall’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (A.N.S.Me.S.), in Sardegna coordinata da Paolo Poddighe.

E nel pomeriggio di venerdì 20 settembre il beach bar de La Cinta ospita, a partire dalle 17:00 il concerto dei Ladri di Carrozzelle, band ultratrentennale conosciutissima grazie alle assidue frequentazioni televisive; un altro modo per far vedere alla comunità come l’integrazione può essere perfetta nello sport, nella musica e in tanti altri contesti. Tutte le informazioni sono state comunicate nel corso della conferenza stampa tenuta nell’aula consiliare del comune di San Teodoro (in basso tutti gli interventi).

