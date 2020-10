La promessa dell’opposizione di San Teodoro.

Ampia collaborazione e disponibilità al dialogo. Il candidato sindaco di San Teodoro Luciano Decandia ha incassato la sconfitta alle urne e si prepara a svolgere, insieme agli altri consiglieri eletti della sua lista, l’importante ruolo dell’opposizione.

“Come minoranza ci muoveremo in base alle mosse fatte dalla maggioranza – spiega Decandia –. Da parte nostra ci sarà ampia collaborazione per il bene di San Teodoro”. Intanto, la nuova amministrazione comunale nel segno della sindaca Rita Deretta ha preso il via. I primi atti sono stati prettamente amministrativi per il contrasto della pandemia.

