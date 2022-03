Attrezzature e un percorso per lo sport, apre il nuovo parco di San Teodoro

Il nuovo parco a San Teodoro.

A San Teodoro è stato aperto il nuovo parco sportivo in località Citai. Una nuova area verde a disposizione di tutta la comunità e dei turisti che si basa sull’idea di promuovere lo sport all’aria aperta con un circuito per la pratica motoria e attrezzature per l’allenamento isotonico e cardio.

In questi giorni si stanno terminando gli ultimi piccoli lavori tra cui l’impianto di illuminazione che permetterà di avere un’area utilizzabile 24 ore al giorno 7 giorni su 7. All’ingresso è stata inoltre riposizionata la stele con la scritta “San Teodoro”, rimossa diversi anni fa dall’ingresso del teatro civico comunale.