Il corso del Gambero Rosso all’aeroporto di Olbia.

All’aeroporto di Olbia Costa Smeralda arriva l’Academy del Gambero Rosso. Sotto la supervisione degli chef Gabriele Enrico e Tommaso Perna, dal 4 al 6 aprile verrà avviato un Corso Professionale intensivo denominato “Migliorare le performance in cucina”, per addetti che vogliano crescere professionalmente, necessitino di un ri-orientamento o vogliano fare un refresh di alto profilo.

L’esigenza di elevare il livello delle competenze individuali per puntare a standard sempre più elevati nella qualità del servizio offerto, è la ragione che ha fatto incontrare la Food & Wine Academy del Gambero Rosso e Cortesa.

Nei tre giorni si affronteranno argomenti specifici e prove pratiche su un ampio ventaglio di temi che vanno dalla realizzazione della pasta fresca, sino alle tecniche di base per la cottura della carne; la preparazione professionale verrà inoltre arricchita mediante il richiamo delle tematiche di base per conservazione e stoccaggio, spingendosi sino all’inquadramento delle problematiche di customer experience e di gestione delle risorse umane.

Il Corso professionale ideato da Gambero Rosso Academy e Cortesa prevede un massimo di 16 partecipanti, oltre la metà dei quali saranno personale interno al Gruppo; sarà possibile anche per candidati esterni prenotare la partecipazione alla formazione specializzata al costo di 500 euro, inviando una mail a partner@cortesa.it.

A conclusione del corso viene offerta la possibilità di svolgere uno stage presso le strutture F&B aeroportuali, per mettere in campo quanto appreso, potersi misurare in contesto lavorativo reale e intenso e accedere più facilmente al mondo della ristorazione in aeroporto attraverso un contratto di assunzione stagionale.