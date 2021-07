Il nuovo album del parroco don Alessandro.

Uscirà il prossimo 11 settembre il secondo album de L’Esercito del Cristo, il gruppo parrocchiale guidato dal parroco di San Teodoro don Alessandro Cossu, dal titolo Parliamo di Gesù. Un album di cover di canzoni famose, rivisitate in chiave cristiana, che verrà presentato nel corso del Festival di San Teodoro.

Il ricavato della sua vendita servirà per finanziare la ristrutturazione della chiesa parrocchiale attualmente chiusa al culto. Nel 2018, con il primo cd di don Alessandro e dei suoi ragazzi, fu parzialmente finanziata l’istituzione dell’oratorio. In questo nuovo album saranno presenti, oltre alle cover, anche canti francescani e religiosi in lingua sarda.

