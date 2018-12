Il video girato insieme ai suoi parrocchiani.

Non è nuovo ad iniziative originali don Sandrino Cossu, parroco di San Teodoro. È così che per Natale ha deciso di fare gli auguri ai suoi parrocchiani e conoscenti alla sua maniera. Con un video e una canzone, Natale, Natale, Natale, cover di Perdono di Caterina Caselli, spiega quale è la vera essenza del Natale.

“In questo periodo in cui tutto è commerciale, tutto è in vendita, il mio gesto, insieme ai parrocchiani, vuole essere ricco di affetto e di simpatia attraverso il canto e le immagini sacre” – ha spiegato don Cossu – “Si sta perdendo il vero Natale, cioè la parte più sacra della nostra vita: ringraziare Dio per il dono di Gesù e amare le persone che Dio ci ha donato, più con i gesti concreti dell’amore che con il Commercio”.

