Paura a San Teodoro, le fiamme sfiorano le case

Fiamme circoscritte in via di spegnimento.

Gravissimo incendio in questi minuti alle porte di San Teodoro intorno al villaggio di Tamerici. Le fiamme hanno sfiorato le case ed è servito l’intervento di due elicotteri, con Forestale, Vigili del Fuoco, Compagnia Barracellare con tre macchine, per evitare il peggio. Circoscritto l’incendio, l’intervento di spegnimento durerà ancora diversi minuti.

Non ancora accertata la causa delle fiamme, sul posto erano presenti cataste di foglie secche e materiale legnoso e di vario tipo che saranno oggetto di ulteriore bonifica.

Il tratto di strada è stato interdetto alla circolazione, i guidatori delle auto in transito sono stati invitate a non fermarsi per osservare le operazioni di spegnimento col rischio di creare ostacolo alle operazioni di soccorso