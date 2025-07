Concerto di Pier Davide Carone a San Teodoro

Pier Davide Carone si esibirà il 6 luglio a San Teodoro.

Appuntamento a San Teodoro il prossimo 6 luglio, in piazza Gallura dalle ore 22,00 con la musica di Pier Davide Carone. Concerto atteso dai fans del cantautore sempre più amato per lo stile inconfondibile e l’evidente talento. Il comune di San Teodoro, grazie all R&G Music è in grado di proporre l’unico concerto in Sardegna del cantautore romano per questa estate 2025.

Classe 1988, talentuoso e innamorato della musica e del canto. La partecipazione al talent Amici nel 2009, con la conquista del terzo gradino del podio e del Premio della Critica, lo fa conoscere al grande pubblico. Firma la canzone vincitrice del Festival di San Remo 2010 e nel giro di pochi mesi diventa il nome più cliccato, vince il Multi platino che lo consacra fra gli autori più promettenti della sua generazione.

Indimenticabile la partecipazione al San Remo del 2012 con Lucio Dalla che diventa poi il suo produttore. Da quel momento è una corsa fra successi : “Jenny”, “Di notte”, Basta così”, “Supereroi”, “Forza e coraggio”, “Caramelle”. Recenti i successi di Ora o mai più su Rai 1 e il premio della critica al San Marino Song Contest.

Per il Concerto in Piazza Gallura, a San Teodoro, con ingresso libero e gratuito, si attende un pubblico variegato, non solo giovanissimi, ma anche adulti appassionati di buona musica.

