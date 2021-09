Benvenuto Vermentino, gli eventi del fine settimana a Olbia

Gli eventi del fine settimana a Olbia.

Grande attesa a Olbia per gli eventi del fine settimana di Benvenuto Vermentino. La manifestazione è organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, ed in partenariato con Confcommercio Gallura, CNA Gallura, Confartigianato Gallura, Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, CIA, Coldiretti Nord Sardegna e A.I.S.

Con le dovute precauzioni e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria anti-contagio, l’edizione 2021 si svilupperà durante tutta la “Settimana del Vermentino”, da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre.

All’interno dell’articolato e ricco calendario di appuntamenti dell’edizione 2021, grazie alla collaborazione tra le Associazioni di Categoria galluresi Confcommercio, CNA e Confartigianato, durante le iniziative “Shopping & Vermentino”, in programma tutta la settimana (27 Settembre – 2 Ottobre) e la “Vermentino Shopping Night”, in programma nei giorni 1 e 2 ottobre, il centro storico e esercenti le attività commerciali, oltre che promuovere lo straordinario prodotto delle Cantine produttrici di Vermentino, saranno protagoniste della valorizzazione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo.

Davanti alla piazzetta della Biblioteca si potranno ammirare alcune opere di artigiani locali che esporranno il loro manufatti nella splendida cornice del centro, mentre i negozi aderenti l’iniziativa allestiranno le loro vetrine con i più preziosi prodotti dell’artigianato artistico, grazie allo straordinario intervento del Visual Merchandiser e Retail Manager Marcello Muru che, oltre essere per il terzo anno consecutivo, Direttore Artistico della Fiera di Mogoro, vanta un’esperienza in campo internazionale maturata con il ruolo di visual e retail manager e formatore per brand come Pandora, Swarovski, Coin e moltissimi altri importanti marchi per i quali ha ideato e realizzato i concept delle vetrine ed esposizioni.

La sinergia vincente tra tutti i partner dell’evento ha creato un’esperienza sensoriale per i visitatori che a tutto tondo potranno gustare una varietà incredibile di etichette di Vermentino del nostro territorio e contemporaneamente dedicarsi allo shopping immersi nella bellezza dell’artigianato Artistico sardo.