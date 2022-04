Premiata un’azienda di Olbia.

Anche un’azienda di Olbia tra i riconoscimenti di Forbes, la celebre rivista americana di economia. E’ La Contralta a ricevere questo premio per la categoria dei migliori vini dell’anno. Le premiazioni si sono svolte all’hotel Principe di Savoia di Milano, dove hanno assegnato una targa ai vincitori.

L’evento è stato organizzato da Forbes in collaborazione con So Wine So Food. Assieme all’azienda olbiese ci sono il Riso Passiu di Oristano, l’Accademia Olearia di Alghero e il ristorante cagliaritano Grotta Marcello. Per la categoria dei migliori vini, i premi sono andati anche a Sella & Mosca e Tenute Dettori. Mentre, nella top 100 è entrata anche Livegreen, che produce spirulina biologica.