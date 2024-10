Le auto d’epoca invadono San Teodoro, torna il raduno Roti Antichi in Gaddhura

A San Teodoro torna il raduno Roti Antichi in Gaddhura.

A San Teodoro torna il raduno Roti Antichi in Gaddhura. Per il quarto anno il Club Gallura Custom HD dedito alle moto Custom ed ai motori d’epoca, organizza un appuntamento dedicato alle auto d’epoca, che faranno rivivere a il paesello un ritorno al passato, con mezzi che hanno reso importante la storia automobilistica internazionale.

Diversi Club, parteciperanno alla manifestazione come il Volante di Sassari ed il Club Fiat 500 da Guspini e Florinas e vari Gruppi da Valle d’Aosta, e Lazio che hanno già confermato la loro partecipazione. L’appuntamento si svolgerà nel fine settimana di 12/13 ottobre e in questa edizione sarà anche un memorial di Giovanni Lai un giovane ragazzo di San Teodoro appassionato di motori. Il programma inizia con l’accoglienza e iscrizioni equipaggi, aperitivo di benvenuto in Zona Artigianale presso Gallura Custom e cena gratuita per gli iscritti al meeting e info logistiche e serata libera.

Domenica si svolgerà la gara di regolarità di circa 30 chilometri, facoltativa per i partecipanti accompagnata dalla esposizione delle Auto nel Centro Teodorino. In conclusione rientro a San Teodoro e pranzo convenzionato. A seguire premiazioni e saluti e appuntamento alla prossima edizione.

