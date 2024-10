Le cadute degli anziani e le terapie, un corso della Asl a Olbia

Cadute degli anziani, dalla Asl a Olbia un corso per gli operatori

Le cadute degli anziani e i problemi delle terapie farmacologiche al centro di un corso promosso dalla Asl Gallura a Olbia. Curato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Area Medica. L’attività è in programma il 9 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, nell’Aula Magna dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il progetto formativo fa parte del Programma Predefinito PP5 del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 ed è rivolto a Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Geriatri, Operatori sanitari, Assistenti Sociali e Operatori Sociosanitari.

I Medici e tutti gli operatori che non sono dipendenti diretti della Asl Gallura possono iscriversi compilando la scheda presente sul sito web aslgallura.it (link: https://tinyurl.com/ycxy93z7) e spedirla via e-mail a sisp.olbia@aslgallura.it. Gli operatori dipendenti della Asl Gallura devono, invece, iscriversi seguendo la procedura online tramite il portale EcmSardegna all’indirizzo: https://providerecm.sardegnasalute.it.

Gli ultimi dati disponibili indicano che in Sardegna nel 2021 il 75% del totale dei ricoveri per incidente domestico ha riguardato gli ultra 64enni, soprattutto donne. La maggior parte dei ricoveri sono dovuti a fratture per cadute, con gravi conseguenze in termini di disabilità e perdita di autonomia. L’81% degli anziani ha dichiarato (Indagine Passi d’Argento) di aver assunto farmaci nella settimana precedente l’intervista e circa il 34% ha dichiarato di aver assunto almeno quattro tipi di farmaci diversi (dati migliori rispetto al valore nazionale, circa 39%). Solo il 16% degli intervistati ha dichiarato che il proprio medico ha controllato la corretta assunzione delle medicine nei trenta giorni precedenti l’intervista, dato statisticamente peggiore di quello nazionale (circa 30%).

Tra gli argomenti che saranno toccati durante l’appuntamento formativo ci sono la presentazione del Piano Regionale di Prevenzione, l’analisi da parte del personale sanitario delle terapie farmacologiche che somministrate possono causare l’alterazione sensoriale dell’equilibrio, da mettere in relazione con i fattori personali dell’anziano, come le precedenti cadute, per suggerire accorgimenti da adottare per evitare nuove cadute. Si parlerà anche del monitoraggio delle terapie farmacologiche in relazione al possibile “rischio caduta” e delle modalità di trasferimento delle raccomandazioni sul corretto uso dei farmaci agli anziani, ai familiari e ai caregiver.

