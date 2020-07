Salmo dj a San Teodoro.

Saranno 5 giovedì speciali quelli dal Luna Glam Club di San Teodoro. Dal 31 luglio fino al 27 agosto il popolo della notte troverà alla consolle Salmo con il suo dj set. Cinque giovedì infuocati dalla musica e dall’energia del rapper di Olbia e da alcuni ospiti a sorpresa.

Ritorno alla grande quello del Luna Glam Club riaperto la scorsa settimana. Un impegno costante quello di Salmo per il mondo dello spettacolo sardo, in questa difficile estate 2020, iniziato con il primo concerto con palco e pubblico in mare aperto, al largo di Arbatax, e prosegue con l’animazione delle notti teodorine.

