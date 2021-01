L’iniziativa a San Teodoro nel Giorno della Memoria.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio, in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Quest’anno, anche a San Teodoro, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non è stato possibile organizzare alcun tipo di evento, contrariamente a quanto veniva fatto negli anni precedenti in collaborazione con l’Associazione Culturale Kinda.

L’assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro unitamente al settore dell’Istruzione hanno deciso di riportare l’attenzione di tutti, e soprattutto dei giovani, su quanto accaduto, donando dei libri all’Istituto Comprensivo Statale. È importantissimo, infatti, insegnare ai giovani la storia per far sì che certi avvenimenti non si ripetano mai più.

Alcuni dei titoli scelti sono “Fino a quando la mia stella brillerà” e “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno.” di Liliana Segre. La consegna avverrà durante la mattinata di mercoledì 27 gennaio e i libri rimarranno a disposizione degli studenti all’interno della biblioteca scolastica.

Il Comune di San Teodoro, inoltre, esporrà le bandiere a mezz’asta in onore delle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico.

