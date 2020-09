Il San Teodoro Jazz continua con il concerto di Francesca Corrias

Appuntamento per domani 4 settembre.

Proseguono in Gallura gli appuntamenti della quinta edizione del festival San Teodoro Jazz, l’appuntamento di fine estate con il genere di matrice afroamericana nel nord Sardegna, con l’organizzazione dell’omonima associazione e la direzione artistica del musicista teodorino Matteo Pastorino.

Domani venerdì 4 settembre la piazza Gallura vedrà protagonista alle 21 la cantante cagliaritana Francesca Corrias con il progetto Roundella, che la vede affiancata da Mauro Laconi alle chitarre, Filippo Mundula al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria. La continua ricerca ritmica, melodica e armonica, unisce e accomuna i musicisti di questo progetto originale che affonda le sue radici nei Dilla beats, canzone, improvvisazione, swing, balanço, rap poetry e molto altro, dando vita a un suono unico dalla personalissima cifra stilistica.

Il progetto Roundella viene battezzato discograficamente nel 2015, anno in cui esce l’album “Biography”, edito da S’Ard Music e prodotto da Michele Palmas. Nel 2016 la formazione collabora stabilmente con Matt Cooper, pianista e direttore musicale della band britannica Incognito, con cui riscuote un notevole successo in una serie di concerti in Sardegna. Dal 2017 Roundella inizia una fortunata collaborazione con il pianista e arrangiatore Luca Mannutza, con cui lavora alla realizzazione del secondo album, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

Sabato 5 il festival vivrà uno degli appuntamenti più attesi di questa quinta edizione: alle 21 luci e amplificatori si accenderanno in piazza Gallura per il Domenico Sanna trio che in questa particolare occasione ospiterà gli statunitensi Greg Hutchinson alla batteria e Ameen Saleem al contrabbasso.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con posti limitati, nel rispetto delle norme ministeriali atte al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso. I moduli per la prenotazione dei singoli concerti sono disponibili nel sito di San Teodoro Jazz.

