San Teodoro jazz, l’ottava edizione del festival entra nel vivo

Ecco gli appuntamenti del festival San Teodoro Jazz

Entra nel vivo a San Teodoro l’ottava edizione del festival San Teodoro Jazz, manifestazione dedicata al genere di matrice afroamericana e alle sue derivazioni. Che quest’anno strizza l’occhio ai nuovi talenti della scena internazionale, con la direzione artistica del clarinettista teodorino Matteo Pastorino.

KARI-OKA, il Brasile a San Teodoro

Domani (domenica 3 settembre) gli appuntamenti della giornata inizieranno nel pomeriggio, alle 18 al 2B Bistrobar di via Lù Impostu 49. Dove protagonista sarà il progetto “KARI-OKA” della cantante Margherita Lavosi e del chitarrista Christian Ferlito. Un vero e proprio viaggio nel Brasile e nella sua enorme varietà di culture e generi musicali. Sublimati in un concerto carico di ritmo, bellezza melodica e sofisticata raffinatezza. Il duo arrangia e reinterpreta sapientemente brani e stili della musica popolare brasiliana.

Gabriel Marciano in piazza Gallura

La piazza Gallura si accenderà alle 21 per il quartetto del brillante sassofonista campano Gabriel Marciano, affiancato da Vittorio Esposito al pianoforte, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria. Le influenze di Marciano sono evidenti e chiare, e affondano naturalmente le proprie radici nella tradizione afroamericana e nel jazz contemporaneo newyorkese. Gli elementi compositivi e improvvisativi si rifanno sia ai grandi maestri della tradizione sia alle innumerevoli ispirazioni di stelle contemporanee come Ambrose Akinmusire, Immanuel Wilkins, Walter Smith III, Kurt Rosenwinkel, Logan Richardson e molti altri. Nel maggio di quest’anno la formazione ha inciso il disco “A reason to believe” in collaborazione con l’etichetta Parco della Musica Records.

Il finale al Gallo blu

La serata continuerà alle 23 presso il Gallo Blu con il consueto appuntamento dedicato alla STJ Session. La protagonista sarà la cantante Rebecca Ginatempo, con Saverio Zura alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Juri Altana alla batteria.