Fine settimana con il Maestrale a Olbia e in Gallura: raffiche fino a 40 km|h

Week-end con il Maestrale a Olbia e in Gallura.

Il primo fine settimana di settembre è all’insegna del forte vento. Il vento di Maestrale sta soffiando, già dalle prime ore di questa mattina, a Olbia e buona parte della Gallura. Secondo le previsioni dell’Arpa Sardegna, in questa parte dell’Isola il maestrale soffierà da moderato a forte con raffiche sino a 40 km/h. Infatti la Protezione civile ha emesso un’allerta incendi di colore arancione per tutta la giornata di oggi su Olbia e tutta la Gallura.

Per domani è previsto un cielo sereno o poco nuvoloso con possibili locali addensamenti sulla Sardegna settentrionale. In serata irregolarmente nuvoloso. Le temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti occidentali, soprattutto su Olbia e la Gallura. Attenuazione durante la serata. I mari saranno molto mossi.

(Visited 120 times, 127 visits today)