San Teodoro, “Mia suocera 94enne cacciata in malo modo dall’area disabili”

Il fatto è accaduto il 20 luglio nella spiaggia di San Teodoro.

Una donna di 94 anni e con problemi di deambulazione sarebbe stata mandata via dall’area disabili spiaggia di San Teodoro. A raccontare il fatto è il genero dell’anziana, che parla di un intervento della polizia locale, per mandarla via, dopo un controllo.

Sarebbe accaduto il 20 luglio, quando Lorenzo Bisin, questo è il nome dell’uomo che successivamente ha scritto al Comune, si è reso testimone del fatto. L’uomo, proprietario di una casa a San Teodoro, spiega che gli agenti “hanno cominciato ad inveire contro mia suocera e mia moglie, sostenendo che non aveva né tesserino né titoli per stare lì e doveva andarsene immediatamente”.

Bisin racconta che la 94enne non ha il tesserino che attesti i permessi per stare nell’area, ma vista l’età e le condizioni, ai precedenti controlli gli altri agenti hanno permesso alla donna di stare là. L’alterco con le forze dell’ordine scoppia intorno alle 11. “Non siamo qui a contestare il fatto del voler a tutti i costi permanere nell’area disabili senza tesserino però i modi sono stati assolutamente maleducati e violenti”, spiega l’uomo.

Uno degli agenti avrebbe detto all’anziana: “Lei se ne vada subito e se non lo fa la sollevo di peso e la porto via io” e che alle proteste della figlia della 94enne avrebbe risposto: “se non se ne va subito e non la finisce di protestare io le faccio pagare anche i venti giorni in cui è rimasta all’interno di questa area”.

Il vacanziere racconta che sono stati gli steward a consigliare alla donna di accedere all’area e che si è rivolto al Comune per avere spiegazioni per il comportamento delle forze dell’ordine, ma di non aver ottenuto una risposta. “Non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né tantomeno le doverose (a nostro avviso) scuse”, conclude Bisin.

