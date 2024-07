Arzachena tra le migliori destinazioni turistiche, ma è sotto Alghero

Arzachena è una delle mete più ambite dal turismo.

Arzachena è una delle mete internazionali più ambite dal turismo, ma non è nella top 10. È al 25esimo posto, secondo una classifica di BonusFinder Italia, superata da Alghero, che è al 12esimo posto tra le destinazioni più desiderate.

La classifica ha analizzato 31 città balneari più visitate in Italia, basandosi su vari fattori economici e di tendenza, utilizzando il database di TripAdvisor, i social media e i dati meteorologici, e su questi parametri è stata eletta la migliore città estiva. Tra i fattori analizzati figurano il numero di hashtag su Instagram, i post e video su TikTok, il prezzo medio degli hotel in alta stagione, il numero di spiagge, bar e ristoranti, il prezzo medio di un pasto per due persone e i giorni di sole estivi.

Arzachena si posiziona al venticinquesimo posto con un punteggio di 3,71 su 10. La città ha 107.000 hashtag su Instagram e 2.174 video su TikTok. Il prezzo medio degli hotel in alta stagione è di €599, il più alto registrato nello studio. La località sarda offre 25 spiagge e 548 bar e ristoranti. Il prezzo medio al ristorante per due persone è intorno ai €71.

Alghero, invece, si classifica al dodicesimo posto con un punteggio di 4,96 su 10. È la prima città sarda in classifica e ha oltre 1 milione di hashtag su Instagram e 18.900 video su TikTok. Il prezzo medio degli hotel in alta stagione è di €253. Alghero offre inoltre 15 spiagge e 335 bar e ristoranti. Il prezzo medio al ristorante per due persone è di €80, uno dei più alti registrati.

