Olbia punta al turismo tutto l’anno: firmato l’accordo

A Olbia nasce un’intesa per fare vivere la città tutto l’anno e attrarre turismo.

A Olbia un progetto per destagionalizzare il turismo. Nasce ufficialmente il “ Patto – Orizzonte Gallura / Gallura All Seasons“, un’intesa strategica siglata stamane tra il Comune di Olbia, la Camera di Commercio di Sassari, la Geasar e Confcommercio Nord Sardegna per combattere la stagionalità turistica della città gallurese, sopratutto negli ultimi anni.

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L’inziativa.

Si tratta di un’iniziativa innovativa. Questo coordinamento, unico nel suo genere, mira a incentivare i flussi di visitatori nei mesi di spalla attraverso un modello d’intervento integrato che coinvolge istituzioni e imprese locali. L’iniziativa scaturisce dalla volontà del sindaco Settimo Nizzi di rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino durante l’inverno, trovando una sintesi operativa nella proposta formulata da Edoardo Oggiano, presidente di Confcommercio Gallura.

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L’obiettivo.

L’obiettivo primario è quello di stimolare l’interesse delle compagnie aeree verso lo scalo gallurese anche nei periodi di minore traffico, offrendo al contempo un’attrattiva che vada oltre il semplice svago, includendo anche il segmento business. L’accordo ha una durata triennale e prevede un impegno economico condiviso. Il Comune di Olbia, nello specifico, utilizzerà una parte degli introiti della tassa di soggiorno per finanziare il progetto, evitando così nuovi oneri fiscali per le attività del territorio. I promotori auspicano che questo protocollo possa fungere da volano per l’intera economia gallurese, spingendo altri centri urbani e la Regione a adottare strategie analoghe per garantire una continuità operativa ed economica durante tutto l’anno.

L’opinione dei sindacati.

La FIT-CISL Sardegna esprime una valutazione positiva sulla firma del Patto “Orizzonte Gallura / Gallura All Seasons” tra Comune di Olbia, Camera di commercio di Sassari, Geasar e Confcommercio Nord Sardegna. La destagionalizzazione non può più essere uno slogan, deve diventare una strategia concreta di sviluppo, capace di generare lavoro stabile, servizi continui e prospettive reali per il territorio. In questo senso, l’accordo rappresenta un segnale importante, perché mette finalmente attorno allo stesso tavolo istituzioni, sistema aeroportuale e mondo produttivo.

“Per la Gallura, e più in generale per il Nord Sardegna, il tema dei collegamenti è decisivo” afferma il segretario regionale Gianluca Langiu – . Senza trasporti efficienti, continui e accessibili non esiste vera crescita turistica, né possibilità di attrarre flussi nei mesi di bassa e media stagione. Il ruolo dell’aeroporto di Olbia e il coinvolgimento delle compagnie aeree saranno quindi determinanti. Ma lo sviluppo non può fermarsi ai numeri delle presenze o dei voli. Deve tradursi in occupazione di qualità, continuità lavorativa, diritti, sicurezza e contratti applicati correttamente. Allungare la stagione significa anche dare risposte concrete a migliaia di lavoratrici e lavoratori che oggi vivono ancora una condizione di forte precarietà e discontinuità reddituale. Per questo chiediamo che, accanto al tavolo istituzionale ed economico, venga previsto anche un confronto stabile con le organizzazioni sindacali. La crescita del territorio deve essere condivisa e governata, non subita”.

Il Patto “Orizzonte Gallura” può rappresentare una svolta, “ma solo se sarà accompagnato da una visione sociale chiara, più collegamenti, più servizi, più imprese aperte tutto l’anno, ma anche più lavoro stabile, qualificato e tutelato. Come FIT-CISL Sardegna – conclude Langiu – siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo ma con la determinazione necessaria affinché ogni progetto di sviluppo metta al centro le persone, il lavoro e il futuro della Sardegna”.

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