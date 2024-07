All’Abc una villa di San Teodoro confiscata alla criminalità

È stata inaugurata a San Teodoro una villa confiscata alla criminalità organizzata e consegnata all’Abc Sardegna. L’Anbsc – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – lo ha assegnato all’Abc, dopo l’aggiudicazione di un bando nazionale. La casa si trova a Capo Coda Cavallo, in località Baia Salinedda ed è circondata dalla natura. Qui, le persone con disabilità potranno vivere esperienze di vita indipendente, grazie a piani personalizzati e laboratori di autonomia. Il progetto dal titolo “Dopo di Noi. Verso percorsi di vita indipendente di persone con disabilità. Si può fare!” coinvolgerà dodici mesi l’anno anche altre realtà regionali e nazionali del terzo settore. «Un bene strappato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità, in un luogo normalmente destinato alle vacanze dei vip di tutto il mondo, che vedrà soggetti fragili diventare protagonisti del loro futuro», ha dichiarato con malcelato orgoglio la presidente dell’Abc Luisanna Loddo.

Durante l’inaugurazione della villa

Al taglio del nastro della villa dell’Abc confiscata alla malavita, un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e un video del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Insieme alla presidente dell’Abc Sardegna Luisanna Loddo, la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, il presidente di Abc Italia, Marco Espa e la responsabile del Centro studi di Abc Italia Francesca Palmas (progettista dell’intervento insieme a Roberto Murru, project manager e attualmente direttore generale di Trentino Trasporti). Immancabili le autorità civili, rappresentate dal presidente dell’ANCI Sardegna Daniela Falconi e la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro. Ma soprattutto, presenti ragazze, ragazzi, familiari, operatori e volontari dell’Associazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui