La classifica di HomeToGo per Ferragosto.

Quante volte in questo periodo dell’anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto?”. Che si tratti di una settimana o di un paio di giorni, di un viaggio in solitaria o di gruppo, le giornate di metà agosto rappresentano ogni anno l’occasione, per moltissimi italiani, di staccare dalla routine.

HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza, ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonate dagli italiani per Ferragosto nel 2019, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località. E al sesto posto tra le prime 20 mete preferite dagli italiani per Ferragosto c’è San Teodoro.

Il budget? Si va dai 129 euro di Bibione ai 529 euro della costosa, ma sempre gettonatissima Mykonos. Per San Teodoro si spendono 212 euro circa in media a notte. Tutte le destinazioni in Top 20 hanno una caratteristica comune: sono tutte località di mare. La spiaggia si conferma inequivocabilmente l’attrazione principale per i vacanzieri italiani che a metà agosto decidono di pernottare fuori casa.

La più amata dagli italiani per questo Ferragosto è, però, l’Isola d’Elba, seguita da Gallipoli ed Ibiza. Il turista italiano di questo periodo dell’anno, inoltre, ama spostarsi sì, ma all’interno dei confini nazionali. Non sorprende, infatti, che delle top 20 mete, ben 15 siano nel Belpaese.

