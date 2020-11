Raccolto oltre 70 quintali di spazzatura.



Si è conclusa oggi la seconda giornata ecologica a San Teodoro. Dopo il grande successo della prima giornata, che ha visto i teodorini riuniti nella raccolta dei rifiuti, anche oggi non è stato da meno. Più di 80 volontari si sono dati appuntamento di buon mattino per continuare la raccolta di spazzatura nelle spiagge, questa volta Punta Est, le Farfalle e Capo Coda Cavallo, le strade principali e le zone limitrofe.



“Abbiamo racconto oltre 70 quintali di spazzatura di vario genere – racconta Francesco Dalu, organizzatore dell’evento – siamo stati lieti di avere tra noi anche l’assessore all’ambiente, Barbara Spiga, e vari componenti della nuova giunta. Per ora noi ci fermiamo qui con la racconta dei rifiuti, spero che la nuova giunta si prenda a cuore la cura del nostro paradiso come abbiamo fatto noi volontari e portino avanti questa iniziativa”.

