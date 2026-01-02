Le alternative nel centrodestra di Tempio Pausania.

Negli ultimi mesi, il dibattito politico a Tempio si è concentrato in larga parte sulle dinamiche interne al centrosinistra. Rimane invece ancora poco approfondito il quadro del centrodestra, che da decenni rappresenta un riferimento stabile nella vita politica cittadina. Un dato che non sfugge all’elettorato più attento è il ruolo ricoperto, negli ultimi trent’anni, dalle figure di Andrea Biancareddu e Gianni Addis. Entrambi riconducibili all’area del centrodestra, si sono spesso mostrati attenti, anche in questa tornata elettorale, a coinvolgere figure provenienti da sensibilità più centriste o vicine al centrosinistra. Due percorsi oggi politicamente divisi, ma che hanno segnato profondamente la scena amministrativa e regionale.

LEGGI ANCHE: Dopo anni di attesa Tempio Pausania approva il Puc.

Non c’è una proposta unitaria.

L’attuale frammentazione dell’area e l’assenza di una proposta chiaramente unitaria potrebbero generare, in parte dell’elettorato, un senso di incertezza. In particolare tra coloro che, pur riconoscendosi in quell’area politica, esprimono il desiderio di un ricambio nella classe dirigente e nei metodi di governo.

Emerge la figura di Alessandra Amic.

In tale contesto, alcuni osservatori segnalano la figura di Alessandra Amic, avvocata e consigliera comunale. In passato assessore nella giunta Biancareddu, è poi passata all’opposizione, posizione mantenuta anche durante l’attuale amministrazione guidata da Gianni Addis. Alle scorse elezioni fu candidata sindaco, e oggi la sua presenza viene talvolta letta come possibile punto di riferimento per una parte dell’elettorato di centrodestra alla ricerca di una proposta diversa dai nomi storici.

Il suo percorso, caratterizzato da coerenza e da un profilo politico relativamente indipendente, viene da alcuni paragonato – in chiave locale – alla traiettoria nazionale di Giorgia Meloni: una figura cresciuta all’opposizione, con una progressiva legittimazione anche all’interno del proprio schieramento. Sebbene il paragone sia ovviamente proporzionato alla dimensione locale, il riferimento nasce dalla capacità di mantenere una posizione definita anche nei momenti di isolamento politico. La possibilità che Amic possa offrire un contributo in una compagine trasversale o civica, anche in collaborazione con altri esponenti della politica locale, è tra gli scenari che alcuni considerano plausibili, e tra le scelte determinanti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui