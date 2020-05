La decisione del sindaco Mannironi.

Il sindaco di San Teodoro Domenico Mannironi ha deciso di revocare l’incarico all’assessore comunale all’Urbanistica Massimiliano Cidda. Una decisione maturata dopo uno scambio di lettere che hanno dimostrato l’inevitabilità della frattura. “Sono venuti meno i più elementari presupposti di una leale collaborazione – spiega lo stesso Mannironi -. In maniera particolare si è irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia fra sindaco e assessore, come lui stesso ammette in una lettera che mi ha inviato alcuni giorni fa”.

L’interim della delega sarà assunta direttamente dal primo cittadino fino alle prossime elezioni. “Impegnato in prima persona sul fronte sanitario e su quello amministrativo ad affrontare una situazione di eccezionale emergenza, mai mi sarei aspettato di diventare bersaglio di accuse frutto di rancori evidentemente maturati negli anni e del tutto pretestuose – prosegue Mannironi -. Non sarà certo questa polemica a bloccare il mio costante impegno quotidiano”.

