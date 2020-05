Spara e colpisce al piede un 51enne durante una lite: arrestato

L’episodio è accaduto ieri pomeriggio.

Nel pomeriggio di ieri è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro un cinquantunenne di Gavoi, colpito da un colpo di arma da fuoco ad un piede.

L’uomo sentito sull’accaduto dalla polizia, ha fornito notizie poco chiare e frammentarie. Nonostante il racconto fumoso delle vittima, sono state immediatamente avviate serrate indagini tese a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Nell’arco di poche ore gli uffici investigativi della polizia di stato nuorese, anche con l’ausilio delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo nel capoluogo, sono riusciti ad individuare il responsabile. Quest’ultimo, incensurato, coetaneo e parente della vittima è stato rintracciato a Gavoi dagli agenti con ancora addosso, due pistole, una con matricola abrasa, utilizzate verosimilmente per sparare al 50enne.

Il soggetto spontaneamente ha dichiarato, che si era incontrato con il’uomo nell’agro di Gavoi, per appianare e chiarire alcune divergenze. Durante la conversazione è nato però un acceso diverbio che è sfociato in un colluttazione, nel corso della quale accidentalmente sarebbe partito un colpo da una delle due pistole, che ha colpito il contendente al piede sinistro.

Subiito dopo, con la propria autovettura, l’uomo ha portato la vittima al pronto soccorso lasciandola nei pressi dell’ingresso. Il responsabile, visti gli elementi raccolti, è stato in arresto con l’accusa di porto e possesso di arma clandestina e lesioni personali aggravate.

La vittima in tarda serata è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni di cure. Sono in corso ulteriori indagini per accertare il movente e i dettagli dei fatti.

