Il video di Sonniu Serenu.

“Oh, se potessi vedere quella mangiatoia in cui giacque il Signore! Ora, noi cristiani, come per tributo d’onore, abbiamo tolto quella di fango e collocato una d’argento: ma per me è più preziosa quella che è stata portata via. L’argento e l’oro si addicono al mondo pagano: alla fede cristiana si addice la mangiatoia fatta di fango. Colui che è nato in questa mangiatoia disprezza l’oro e l’argento. Non disapprovo coloro che lo fecero per rendergli onore (né in verità coloro che fecero vasi d’oro per il tempio): mi meraviglio che il Signore, creatore del mondo, nasca non in mezzo all’oro e all’argento, ma nel fango”.



[san Girolamo, Omelia sulla Natività del Signore, 31-40 (347-420)]

Con questa riflessione voglio accompagnare questo video di auguri per il Natale 2019 poiché si accosta al canto Sonniu Serenu, che vi invito ad ascoltare più volte, perché la sua melodia, le sue note e le parole allargano il Cuore e elevano lo Spirito. Queste due riflessioni, canto e il testo di San Girolamo, sono conseguenze di chi si accosta al Natale con il Cuore e non con la Mente. Quando ci si innamora di Gesù e con l’accostarsi sempre di più si impara ad Amarlo veramente, come San Girolamo e Anna Maria, sono persuaso che anche la persona più ignorante diventa poeta, quella arrogante diventa mite, quella superba diventa umile e il più peccatore può diventare santo. Questo è ciò che auguro a ciascuno di voi.





