Tentata rapina in una villa, arrestati due uomini a San Teodoro

Due albanesi sono accusati di tentata rapina a San Teodoro.

Due cittadini albanesi di 46 e 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di San Teodoro con l’accusa di tentata rapina in una villa situata nella località “Giardini di Aldia”, a Puntaldia, in Gallura.

Secondo le testimonianze delle guardie del servizio di sorveglianza attive nel complesso residenziale turistico, che ospita circa sessanta abitazioni, i due uomini avrebbero tentato di entrare nell’abitazione scavalcando il muro di recinzione durante la notte.

Il sistema di sicurezza ha dato l’allarme, facendo intervenire immediatamente i sorveglianti. Per impedire la fuga dei malviventi, sono stati esplosi colpi di pistola in aria e, nel tentativo di bloccarli, è scoppiata una colluttazione. Attualmente, gli uomini dell’Arma stanno indagando sull’accaduto. Il 22enne e il 46enne sono stati posti agli arresti in attesa della convalida del fermo da parte del gip di turno.

