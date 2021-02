I controlli dei carabinieri di San Teodoro.

Deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza G.G.N., 51enne di Mamoiada. I carabinieri della Tenenza di San Teodoro, nel corso dei controlli del territorio, hanno sorpreso l’uomo alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Era anche privo della patente di guida. È stato denunciato.

(Visited 391 times, 391 visits today)