Vigilanza all’ingresso del Comune di San Teodoro.

Con la pandemia in corso negli uffici comunali di San Teodoro si erano creati non pochi problemi di accesso per i cittadini. Ora il Comune ha deciso di assumere due vigili a tempo determinato per gestire l’accettazione e contingentare gli ingressi. Il loro compito sarà misurare la temperatura e registrare i nomi all’ingresso.

L’assunzione della vigilanza è stata inserita nella variazione di bilancio e costerà all’ente 6.066 euro. “Sono due istruttori di vigilanza a tempo determinato i cui oneri vanno a incidere sulla parte finale dell’esercizio 2020 – ha detto il responsabile del settore economico Valter Varrucciu – e su quella iniziale 2021. I fondi derivano dal progetto per l’assunzione del personale a tempo determinato finanziato dalle sanzioni del codice della strada, approvato dalla precedente amministrazione”.

