I lavori in via Redipuglia a Olbia.

In questi giorni a Olbia sta nascendo un nuovo viale alberato. Quello di via Redipuglia, sul waterfront dell’Ansa sud. I primi alberi sono apparsi sul marciapiede del supermercato. Chi si aspettava fossero palme si sbagliava di grosso. Si tratta, invece, di aranci amari. Le piante si prestano bene al clima di Olbia, hanno radici piccole ed emanano molto profumo.

Gli addetti hanno quasi completato il primo viale sulla strada, ma su via Redipuglia ci saranno tanti altri gli alberi che verranno piantati per abbellire la zona. Intanto, procedono i lavori sul piazzale che si affaccia direttamente sul mare, del lastricato ondulato sulla banchina e in piazza Crispi. Sulla nuova piazza compariranno di nuovo le piante di carrubo presenti da ormai vent’anni.

