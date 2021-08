Un conducente è stato portato all’ospedale di Olbia.

Incidente nel pomeriggio a San Teodoro. Per cause in corso di accertamento una vettura Smart ha impattato violentemente contro un autocarro.

A riportare le conseguenze più gravi il conducente del citycar, che è stato trasportato all’Ospedale di Olbia, cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha prontamente assistito le persone coinvolte e messo in sicurezza le auto interessate dal sinistro.

Intervenuti anche il servizio sanitario 118 con un’ambulanza della croce bianca, la Polizia locale e i Carabinieri per gli accertamenti di legge.

(Visited 262 times, 262 visits today)