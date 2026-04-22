A Sant’Antonio di Gallura i piccoli diventano bibliotecari

La biblioteca comunale di Sant’Antonio di Gallura ha aperto le porte ai piccoli alunni della prima elementare. Sono loro i protagonisti di “Bibliotecari per un giorno”, un’iniziativa per avvicinare i piccoli alla lettura e all’importanza dei libri.

L’inizio di un programma più ampio

L’attività non rimarrà un caso isolato ma rappresenta il primo tassello di un programma più ampio. Coinvolgerà, secondo un sistema di rotazione programmato, tutte le classi dell’istituto. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di trasformare la biblioteca in un luogo familiare e dinamico, dove gli alunni possano apprendere non solo il valore dei libri, ma anche le dinamiche organizzative che permettono il funzionamento di un centro culturale, stimolando in loro il senso di responsabilità e l’amore per la conoscenza.

Il successo del progetto nella biblioteca di Sant’Antonio di Gallura è stato reso possibile grazie alla sinergia tra diverse realtà locali. Una collaborazione virtuosa che ha visto il coinvolgimento diretto dell’istituzione scolastica e dei servizi sociali comunali. Un contributo fondamentale è stato fornito dalla bibliotecaria Sonia Baroni a cui va il plauso per l’impegno e la passione nella gestione e nella costante crescita della biblioteca.





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