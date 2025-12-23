L’Università delle Tre età di Tempio sbarca a Sant’Antonio di Gallura

Sant’Antonio di Gallura sede dell’Università delle tre età di Tempio

Sant’Antonio di Gallura diventa una sede distaccata dell’Università delle Tre età di Tempio Pausania.

Siglato l’accordo che porta l’offerta formativa dell’Ute nel Comune gallurese: lezioni in presenza e collegamenti in streaming dai locali municipali.

Il panorama culturale di Sant’Antonio di Gallura si arricchisce di una nuova, importante realtà. È stato infatti ufficializzato l’accordo tra l’Amministrazione comunale e l’Università delle Tre Età (UTE) di Tempio Pausania, che riconosce al centro gallurese lo status di sede distaccata.

L’iniziativa punta a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività didattiche e sociali promosse dall’istituto, eliminando le barriere logistiche. Grazie a questa sinergia, i residenti potranno iscriversi ai corsi e seguire le lezioni non solo presso la sede storica di Palazzo degli Scolopi a Tempio, ma anche attraverso collegamenti telematici allestiti nei locali messi a disposizione dal Comune di Sant’Antonio di Gallura.

Il calendario di gennaio

Il calendario delle attività per il mese di gennaio 2026 prevede una serie di incontri di rilievo. Il percorso formativo toccherà temi come l’archeologia sarda (con la Dott.ssa Nadia Canu), la storia locale (con il Dott. Nicola Vasa), la letteratura di Elsa Morante e Marcel Proust (curate rispettivamente dalle professoresse Susanna Rombi e Sara Cossu) e l’arte di Costantino Nivola (con la Prof.ssa Anna Bianco). È inoltre prevista una lezione itinerante alla scoperta delle chiese romaniche dell’Anglona, prevista per il 29 gennaio.

L’iscrizione all’Università delle Tre Età è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 30° anno di età. Non è richiesto alcun titolo di studio pregresso, a conferma della natura inclusiva e divulgativa dell’ente.

Le procedure di iscrizione possono essere espletate presso la Segreteria dell’UTE a Tempio Pausania, in Piazza Giuseppe Mazzini n. 4, dal lunedì al venerdì (ore 09.00 – 13.00), oppure direttamente durante l’orario delle lezioni.

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Angela Antona per l’interessamento profuso e all’intera organizzazione dell’Università per la disponibilità mostrata.

L’accordo non si limita alla fruizione dei corsi attuali, ma guarda al futuro: è infatti prevista la possibilità che l’Università delle Tre Età possa usufruire regolarmente di locali e mezzi messi a disposizione dal Comune di Sant’Antonio di Gallura per specifiche iniziative, consolidando una collaborazione che promette di diventare un punto di riferimento per la crescita culturale del territorio.

