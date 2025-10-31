Vanno avanti i lavori per il sottopasso pedonale di Palau

I lavori a Palau per il sottopasso pedonale.

A Palau vanno avanti i lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale. Da qualche settimana è ripreso il cantiere che migliorerà l’accesso alle scuole, interrotti in estate per consentire l’assestamento del calcestruzzo e in seguito per la pausa estiva.

Il cantiere si trova in via del Faro nell’area ferroviaria e per la sua realizzazione sono stati investiti circa 150mila euro. Dopo aver eseguito la completa impermeabilizzazione contro le infiltrazioni idriche, si è passati alla fase di riposizionamento degli strati rimossi.

