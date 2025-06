Diserbo selvaggio a Sant’Antonio, il Comune si sgancia dall’Unione

Sant’Antonio di Gallura contro l’Unione dei Comuni dopo il diserbo di un’aiuola curata dai residenti

Dopo la denuncia di alcuni cittadini per i danni causati dal diserbo, il Comune di Sant’Antonio di Gallura si sgancia dall’Unione. Alcuni abitanti hanno manifestato all’Amministrazione Comunale il loro profondo disappunto sull’operato della ditta incaricata del diserbo effettuato sulle strade comunali nell’agro del paese.

Una bellissima aiuola allestita in località Fichi Cani, amorosamente curata dagli abitanti della zona, è stata completamente distrutta dall’opera scriteriata degli addetti ai lavori del diserbo.

Il diserbo operato dall’”Unione”, lamentano gli abitanti della zona, è stato effettuato in maniera raffazzonata ed indiscriminata. Senza tenere conto delle piante che andavano tutelate dell’aiuola fiorita. Rappresentava per tutti motivo di orgoglio oltre che di amore e rispetto per la natura. Ciò che indigna maggiormente è il fatto che tale situazione si era già verificata lo scorso anno. E, nonostante fosse stata preventivamente segnalata, l’episodio si è nuovamente verificato.

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura, dopo aver recepito la denuncia degli abitanti della Località Fichi Cani, ha deciso per l’anno futuro di operare in autonomia, senza affidare all’Unione l’appalto per il diserbo delle strade comunali in agro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui