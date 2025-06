L’estate 2025 di Palau si anima con i set esclusivi di Ben Dj

I set esclusivi di Ben Dj nell’estate 2025 di Palau.

Dopo una seconda parte di giugno 2025 piena di tanti private party scatenati in giro per l’Italia, anzi per i suoi luoghi simbolo, Ben Dj torna a far sentire il suo sound in Sardegna.

Questo artista, italiano d’adozione cittadino del (bel) mondo, dal 18 luglio 2025 è infatti protagonista in console a Palau, a La Scogliera, Ex Faro di Capo D’Orso. “Si tratta di un luogo magico, esclusivo, per far festa con un certo stile, a due passi da un mare che non ha niente da invidiare rispetto a quello di Saint Tropez, Miami ed altri luoghi simbolo. Anzi, forse qui è tutto ancora più bello e curato”, spiega l’artista. In effetti la terrazza panoramica de La Scogliera, anche solo in fotografia, emoziona.

Romantico, panoramico vista mare, luogo d’incontro del jet set internazionale, La Scogliera è tutto questo e molto di più. Certo, è un ristorante, ma soprattutto uno stile di vita. Un luogo d’incontro e di magie: un’oasi in mezzo al mare dove il trionfo dei sapori si accompagna e si fonde con emozioni visive e olfattive e grazie a Ben Dj, pure musicali.

La Scogliera è situato nella spettacolare cornice naturale di Porto Massimo a nord-est dell’isola della Maddalena, nel cuore dell’Arcipelago e nella parte estrema, quella a sud-est delle Bocche di Bonifacio, di fronte alla mitica Caprera, l’isola di Garibaldi.

Ben Abdallah Taoufik, in arte Ben DJ, vanta una solida carriera, non solo in Italia ma in molti dei club e dei livelli che contano, nel mondo. Balla gavetta nei piccoli locali del suo paese e ora, con più di trent’anni di esperienza, cavalca l’onda del successo, soprattutto in eventi d’alto profilo. Le sue produzioni musicali contano oltre 50 milioni di streaming. Ben Dj conta poi collaborazioni eclettiche con personalità di spicco sia dell’elettronica che dello show-biz. Ad esempio, ha regalato la sua musica ai party legati all’iconico “The Cal” (il mitico Calendario Pirelli). Inoltre, nella primavera 2019, è atterrato anche in televisione, partecipando a “All Together Now“, in onda su Canale 5. Grande appassionato di sport e molto serio nel lavoro, non corrisponde certo allo stereotipo del dj. Per questo il suo successo, negli anni, continua. Anzi, cresce.

