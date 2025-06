Sant’Antonio, la lotta del Comune contro l’abbandono di rifiuti

Il Comune di Sant’Antonio chiede ai cittadini di non lasciare i rifiuti

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura ogni giorno deve intervenire per recuperare rifiuti abbandonati dai cittadini, soprattutto giovani. Le foto parlano chiaro. Questi scatti raccontano di una quotidianità: il prima e il dopo di ogni giorno. Sempre gli stessi luoghi, sempre la stessa storia. Gli operatori del Comune, ogni mattina, sono impegnati a ripulire gli stessi spazi dallo stesso genere di rifiuti abbandonati il giorno prima. Un lavoro continuo che sottrae tempo e risorse ad attività importanti come il diserbo, la cura del verde e tanti piccoli interventi che renderebbero il paese più bello pulito e ordinato.

“Siamo felici che gli spazi pubblici siano vissuti dai cittadini”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale, “soprattutto dai più giovani; ma l’abbandono sistematico dei rifiuti è diventato inaccettabile e insostenibile: è inciviltà, è incuria, è mancanza di rispetto verso chi lavora e verso l’intera comunità”.

“I cestini sono a disposizione e usarli correttamente farebbe la differenza. Quando si trova il cestino già pieno, poco più avanti ce n’è uno disponibile. Ma anche se non ci fosse, nessun valido motivo autorizza ad abbandonare per terra un rifiuto. Mai: in tasca e poi a casa. Punto. Questo messaggio di civiltà è rivolto a tutti: Il decoro dipende da ognuno di noi. Aiutateci ad aiutare il paese. Rispettare gli spazi pubblici è rispettare noi stessi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui